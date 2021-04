NBA – Il barista non vuole trasmettere partite di basket, LeBron James gli risponde a tono

Nelle scorse ore LeBron James è finito al centro delle polemiche. Il motivo è un tweet, poi rimosso, nel quale LBJ accusava erroneamente di omicidio un poliziotto.

La gaffe non è piaciuta a molte persone, specie a quelle contrarie all’impegno di LeBron sui temi sociali che è aumentato ulteriormente nei mesi scorsi. Fra i critici c’è anche Jay Linneman, proprietario del Linne’s Pub a Cincinnati, il quale ha dichiarato che non trasmetterà più partite NBA nel suo locale.

Chiunque voglia vedere una partita NBA è pregato di non venire nel mio pub. Non trasmetteremo più nessuna partita finché LeBron James non verrà espulso dalla lega. I giocatori dovrebbero pensare solamente allo sport senza occuparsi di altre cose, della loro opinione su certi temi non interessa niente a nessuno.

Le dichiarazioni, raccolte da MSN, sono state riprese da diversi media statunitensi. La notizia è arrivata anche allo stesso LeBron che l’ha commentata sarcasticamente via Twitter.

Aww Damn! I was headed there to watch our game tonight and have a drink! Welp. 🥴 https://t.co/RRfRksjckM

— LeBron James (@KingJames) April 24, 2021