NBA – Il brutto rapporto del figlio di Julius Randle con i Brooklyn Nets

Lunedì scorso i Brooklyn Nets hanno sconfitto 114-112 i New York Knicks. Un derby veramente infuocato e deciso solamente negli ultimi istanti di gara.

Il risultato non ha fatto per niente piacere al figlio di Julius Randle, uno dei giocatori più rappresentativi dei Knicks. Il piccolo Kyden, infatti, ha lasciato il Barclays Center quasi in lacrime. E mentre andava via ha indicato un banner che raffigurava i Big Three di Brooklyn dicendo: “Li odio”.

Julius Randle’s son after the Nets beat the Knicks 😭 (via @KendraRandle_) pic.twitter.com/mCvsWrxf0F — Bleacher Report (@BleacherReport) April 6, 2021

Il video, postato su Instagram dalla signora Kendra Randle, è stato ripreso da tutti i principali media americani, diventando virale. Moltissime persone, infatti, si sono lasciate intenerire dalla partecipazione di Kyden per le sorti del papà Julius.

Una sfida, quella con i Nets, che deve essere molto sentita in casa Randle. Almeno così sembrerebbe dalla reazione del più piccolo della famiglia e da quella di Julius nella partita di qualche settimana fa.

