Avrete visto tutti quanti il trailer di Space Jam 2, che in Italia si chiamerà Space Jam: New Legends (e se non l’avete fatto, potete rivederlo qui). Tra i protagonisti del cartoon che è già un cult, nonostante non sia ancora uscito, c’è sicuramente la bellissima Lola Bunny, che in una scena di Space Jam riprodurrà insieme a LeBron l’iconica schiacciata del fenomeno dei Lakers insieme all’amico fraterno Dwyane Wade.

LeBron non ha soprasseduto di fronte a questa cosa e ha voluto fare un tweet dove ha deciso di taggare Wade nel fotogramma della scena di Space Jam:

Al momento non sono arrivate risposte da parte di Wade nei confronti di James ma sia certi che l’ex leggenda dei Miami Heat sia contentissimo di far parte di Space Jam: New Legacy, che ricordiamo si chiamerà Space Jam: New Legends in Italia.

Naturalmente il King si dovrà concentrare per cercare di tornare a breve in campo, visto l’infortunio, ma è innegabile che in questa Pasqua un minimo penserà a questo capolavoro della Warner Bros. Non sarà facile superare lo Space Jam di Michael Jordan perché quel film ha davvero segnato un’epoca per diverse generazioni. Però siamo certi che tutti quanti noi lo guarderemo con grandissima attenzione.

