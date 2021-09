NBA – Il curioso legame fra i Los Angeles Lakers e le nonne italiane, secondo Carmelo Anthony

I Los Angeles Lakers sono usciti dalla free agency con le importanti aggiunte di Russell Westbrook e Carmelo Anthony.

Un mercato durante il quale i gialloviola hanno puntato principalmente sull’esperienza per costruire un roster in grado di competere immediatamente per il titolo.

Dopo queste operazioni sono arrivate molte critiche riguardo l’età media elevata della rosa. Carmelo Anthony ha risposto a modo suo, con un curioso paragone.

Mi aspettavo tutto questo ma secondo me non siamo invecchiati, siamo diventati più esperti e saggi. Sappiamo muoverci diversamente in campo ma soprattutto sappiamo cosa serve e quando serve per vincere. È come quando vai in un ristorante italiano e la cuoca è una signora anziana ma viene fuori del cibo spettacolare. Non ti metti a pensare che sia troppo vecchia per cucinare ma ti godi quello che hai nel piatto. Per noi è la stessa cosa: ci metteremo all’opera in cucina e faremo uscire delle pietanze che faranno leccare i baffi a tutti.