La superstar dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, sapeva che in gara-6 avrebbe dovuto farsi avanti e apportare qualche aggiustamento per aiutare la sua squadra a estendere la serie NBA contro i Brooklyn Nets. E il due volte MVP si è presentato e si è dato da fare questa notte per aiutare i Bucks ad assicurarsi un biglietto per gara-7 a Brooklyn. Ha fatto un enorme aggiustamento, anche se si è rivelato fondamentale per le possibilità dei Bucks.

Antetokounmpo ha chiuso con 30 punti e 17 rimbalzi e ha trascorso molto tempo nel pitturato. Tanto che il 26enne non ha nemmeno tentato un solo tiro da tre in 41 minuti in campo. Secondo StatMuse, questa è la prima partita in tre anni di playoff che Giannis non prova a tirare dalla lunga distanza.

Giannis took 0 threes tonight. He finished with: 30 PTS

17 REB

12-20 FG It’s his first playoff game without attempting a three in 3 years. pic.twitter.com/BR97vOAcp5 — StatMuse (@statmuse) June 18, 2021

Stiamo certamente parlando di un cambiamento importante rispetto alla normalità però, se questo permetterà a Milwaukee di eliminare i favoritissimi Brooklyn Nets, allora forse ne vale la pena. Chissà se Giannis Antetokounmpo confermerà questo aggiustamento oppure farà ancora qualcos’altro nel prossimo match NBA contro Brooklyn. Sta di fatto che in pochi avrebbero scommesso in una gara-7 tra Nets e Bucks e a oggi forse i favoriti sono addirittura Giannis e compagni.

LEGGI ANCHE: Ci sono screzi con Luka Doncic dietro le dimissioni di Rick Carlisle?