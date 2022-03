Draymond Green e Jae Crowder sono due giocatori dalla personalità piccante, spesso coinvolti in campo in provocazioni e trash talking. Ieri notte si sono scontrati, durante la vittoria di misura dei Phoenix Suns sui Golden State Warriors: ne è uscito un divertente siparietto tra i due, ripresi dalle telecamere.

Durante la partita, Green ha ricordato a Crowder: “You chocked twice”, “hai fallito due volte”, riferendosi alle due Finals perse consecutivamente con le maglie di Heat e Suns.

“Non sei fatto così. Vieni da Buckhead, Jae. Vieni da Buckhead. Vieni da un bel quartiere. Non sei fatto così” ha poi detto Green a fine partita, mentre Crowder si allontanava. Il giocatore dei Suns è nato vicino ad Atlanta ed è cresciuto proprio a Buckhead, un quartiere bene. Per questo motivo, secondo la provocazione di Green, non dovrebbe fare troppo il “duro”, come se venisse da un contesto difficile.

At the end of the Suns vs Warriors game, Draymond Green told Jae Crowder that he from Buckhead and not about that 💀😭 pic.twitter.com/x4tn8qzqml

