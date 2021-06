NBA – Il ginocchio di Joel Embiid fa tremare i Philadelphia 76ers

Bruttissima serata per i Philadelphia 76ers. I Sixers hanno prima dovuto rinunciare a Joel Embiid e poi hanno perso gara 4 contro gli Washington Wizards 114-122.

Il centro camurenense ha giocato solamente 11 minuti, mettendo insieme 8 punti e 6 rimbalzi. Poi un forte dolore al ginocchio destro l’ha costretto a uscire e ora tutta Philadelphia trema.

Uno stop prolungato di Embiid, infatti, minerebbe le possibilità di competere fino in fondo nei playoff. Nel post gara tutti i compagni hanno parlato di grandi difficoltà nel giocare senza la loro stella. Il coach Doc Rivers invece non si è sbilanciato: “Non so bene quale sia il problema, è uscito per precauzione, serviranno esami approfonditi per capire se dobbiamo preoccuparci”.

Tutti i tifosi dei Sixers restano con il fiato sospeso.

