Giovedì scorso, il giorno della trade deadline, gli Houston Rockets hanno ceduto ai Miami Heat il principale giocatore che avevano precedentemente ottenuto nello scambio per James Harden con i Nets: Victor Oladipo. La partenza dell’ex Pacers ha portato molti a farsi delle domande sulla reale bontà di quello scambio visto che, ad oggi, l’effetto domino che ne è stato generato ha portato ai Rockets diverse scelte al Draft future, ma i soli Kelly Olynyk e Avery Bradley, arrivati dagli Heat.

Intervistato prima della gara di questa notte tra Rockets e Grizzlies, il GM della franchigia texana, Rafael Stone, ha respinto qualsiasi critica allo scambio fatto lo scorso gennaio, sottolineando che lo rifarebbe tranquillamente anche oggi, oltre al fatto che un giudizio potrà essere dato soltanto “dal 2030”.

Il giorno della trade un collega mi scrisse che mi avrebbero potuto valutare solo dal 2027. Risposi che anche così sarebbe stato troppo presto, bisognerebbe aspettare il 2030. Penso che al tempo sentissimo di stare facendo il miglior scambio possibile. È il mio lavoro, quindi l’ho fatto. Visto ciò che abbiamo ottenuto in cambio, sì, probabilmente non potremo dare un giudizio per diversi anni, tre o cinque o qualcosa del genere. Ma sono soddisfatto dello scambio che abbiamo fatto. Lo rifarei al 100%. Non avete il vantaggio di sapere tutto ciò che so io, ma letteralmente nessuna parte di me rimpiange quella trade, non ho il minimo ripensamento.

GM Rafael Stone on the Rockets’ return — headlined by a historic haul of draft picks — in the James Harden trade: “I would for sure, 100%, do that deal again.” His complete answer: pic.twitter.com/HnwDs3dtf5 — Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 29, 2021

Di certo lo scorso gennaio Houston e Harden erano ai ferri corti come non mai e i Rockets sono stati in un certo senso costretti a fare quella trade per risolvere una situazione intricata. Stone ha ribadito inoltre che, sebbene poi le cose siano andate diversamente, Houston voleva rimanere competitiva anche senza il Barba e con quello scambio pensava di poterci riuscire. Nel 2027 i Rockets avranno ancora la possibilità di scambiare la propria scelta con quella dei Nets, l’ultimo anno che vedrà ancora “in azione” l’affare concluso nel gennaio 2020.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.