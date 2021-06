I Los Angeles Lakers si stanno dirigendo verso la loro partita più importante della stagione. Lo status di Anthony Davis per il match dei playoff NBA contro Phoenix rimane incerto, ma ciò non ha impedito al lungo di parlare prima della resa dei conti. L’All-Star dei Lakers ha implorato la sua squadra di Los Angeles di non lasciarsi turbare dal grandissimo momento di difficoltà. Stanno giocando con le spalle al muro, ma hanno ancora una partita per sopravvivere.

“I ragazzi non possono evitare il momento. Dobbiamo essere in grado di realizzare i tiri aperti. Non abbiamo tirato bene in questa serie.Dobbiamo solo giocare con la giusta fiducia, dobbiamo giocare con un senso di disperazione, durezza, cuore. Questo è tutto”, ha detto la superstar dei Lakers.

Naturalmente la presenza oppure no di AD cambierà e non poco il risultato finale del match. La speranza dei tifosi di Los Angeles è di averlo e poi giocarsi il tutto per tutto, in caso di successo, in gara-7. Phoenix è una squadra giovane ma l’esperienza di Chris Paul potrebbe guidarli in questa cruciale gara-6. Da appassionati speriamo che Anthony Davis possa disputare il prossimo match NBA contro i Phoenix Suns e che vinca il migliore.

LEGGI ANCHE: Le stats di Doncic nelle prime 10 gare di playoff NBA sono da Michael Jordan

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.