Chiamatela coincidenza, ma la star NBA dei Phoenix Suns, Chris Paul, è diversa da quando ha cambiato la sua dieta e ha optato per uno stile di vita a base vegetale diventando così vegano. Il 36enne segue una dieta completamente vegana dal 2019 e le sue prestazioni in campo sono state incredibili dal drastico cambiamento.

Secondo StatMuse, la trasformazione dell’11 volte All-Star da quando è diventato vegano è stata folle. Dopo aver toccato il fondo della sua carriera nella sua ultima stagione con gli Houston Rockets nel 2018-2019, Paul è passato a una dieta a base vegetale e le cose sono sembrate molto diverse. Da quando Chris Paul è diventato vegano in NBA, il veterano che è da 16 anni in campionato ha avuto un miglioramento incredibile.

Chris Paul was averaging career-lows in 2018-19.

— 15.6 PPG

— 42/36/86%

— 17.0 PPG in playoffs

— 45/27/84% in playoffs

Then he went vegan.

— 17.0 PPG

— 49/38/92%

— 18.0 PPG in playoffs

— 50/39/90% in playoffs

— Led OKC to playoffs after Russ/PG left

— Led Suns to WCF pic.twitter.com/hYoUQC7hUf

— StatMuse (@statmuse) June 14, 2021