Secondo quanto riferito, Ben Simmons è tornato nella Città dell’Amore Fraterno mentre il suo agente Rich Paul sta cercando di lavorare su una soluzione che lo riporti ai Sixers in NBA.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, Ben Simmons è arrivato a Philly lunedì e ha fatto un test contro il COVID-19 come i protocolli di salute e sicurezza della NBA vogliono e ora si dice che i Sixers siano “speranzosi” di riportarlo in campo dopo aver superato il problema dei protocolli.

Sixers are hopeful to start moving toward the next steps of a return with Simmons, per sources. Organization wants him back on the court once he clears protocols, but that remains to be seen. https://t.co/4Zc3gUp50R

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 12, 2021