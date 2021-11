Ieri sera Isaiah Stewart ha fatto il proprio ritorno in campo dopo aver scontato le due gare di squalifica per la rissa di cui era stato protagonista contro i Lakers. Il lungo ha chiuso la sua partita con 4 punti e 12 rimbalzi e, com’era pronosticabile, in conferenza stampa ha dovuto rispondere alle domande sull’accaduto. Un paio di giorni fa LeBron James aveva dichiarato di non pensare di aver meritato la sospensione.

Stewart è quindi tornato sulla questione, precisando che è stata la prima e ultima volta che ne ha parlato. Il giocatore dei Detroit Pistons ha però ribadito di pensare che la gomitata di James ai suoi danni, dalla quale è poi scaturito tutto, non sia stata involontaria.

I asked Isaiah Stewart about the incident with LeBron James. This is the first time he publicly addressed it — and he said it’s gonna be his last. pic.twitter.com/jLP7xsCWZt

— Melissa Rohlin (@melissarohlin) November 26, 2021