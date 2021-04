Nelle scorse ore abbiamo dovuto apprendere purtroppo del grave infortunio subito da Jamal Murray durante l’ultima partita contro gli Warriors. La stella dei Denver Nuggets ha subito la rottura del legamento crociato e non tornerà in questa stagione. Molti colleghi nelle ultime 24 ore hanno pubblicato su Twitter messaggi di supporto per Murray, segnale della simpatia che gode in generale nel mondo NBA.

Il primo messaggio di Murray dopo la diagnosi è stato affidato invece dal giocatore ad un post su Instagram. “Potete togliere un cane dalla battaglia, ma non potrete mai togliere la battaglia dal cane” ha scritto il giocatore, pubblicando una propria foto in bianco e nero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamal Murray (@jmglitxh27)

Denver perde senz’altro molto con questo infortunio: il proprio secondo miglior realizzatore, nonché principale leader dello spogliatoio. I Nuggets sono quarti ad Ovest e proveranno a mantenere una delle prime 4 posizioni in questo ultimo mese di stagione regolare.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.