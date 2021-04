NBA – Il prossimo autunno verrà rilasciata una docuserie su Pau Gasol

Il lungo veterano dell’NBA e futuro Hall of Famer Pau Gasol sarà oggetto di una prossima docuserie dopo gli ultimi mesi della sua carriera nel basket, secondo Variety.

La docuserie, diretta da Oriol Bosch, durerà quattro episodi e seguirà l’ex NBA Pau Gasol mentre conclude la sua carriera da professionista e si prepara per i Giochi Olimpici del 2021 a Tokyo. È in produzione dall’autunno del 2019, con aspettative per un rilascio questo autunno.

Secondo Variety, la docuserie si concentrerà sulle sfide di Gasol alle prese con “cicatrici fisiche, sfide emotive, eredità personale e nuovi impegni familiari”.

Gasol ha detto che spera che la serie possa fornire alcune informazioni sulla sua vita privata:

“Arriva un momento in cui la carriera professionale di un giocatore deve finire. Non sarà un momento felice per me ma devo essere preparato perché ci sarà un enorme vuoto che dovrò colmare. Spero che questa serie aiuti a far luce sul mio stato d’animo mentre contemplo il futuro”.

C’erano stati alcuni rumors sul fatto che Gasol avrebbe cercato di tornare in NBA, soprattutto dopo che i Los Angeles Lakers hanno firmato suo fratello, Marc, in free agency lo scorso autunno. Alla fine però ha deciso di tornare in Europa e di firmare con il suo Barcelona.

