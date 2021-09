Subito dopo la pubblicazione del suo ultimo album, intitolato The Offseason, il rapper americano J. Cole aveva giocato qualche partita in Rwanda con la neonata Basketball Africa League. Le prestazioni dell’artista, che prima di intraprendere la carriera musicale era considerato un ottimo talento nel basket, non sono state esaltanti, ma hanno dato alla BAL quell’attenzione mediatica di cui necessitava, essendo alla sua prima stagione.

La “carriera” cestistica di J. Cole potrebbe però non essere finita. Poco fa gli Orlando Magic hanno pubblicato sui propri social alcuni scatti in cui si vede il rapper allenarsi proprio con i giocatori della franchigia. Nelle foto si possono riconoscere, oltre a Cole, anche il “quasi omonimo” Cole Anthony, Moritz Wagner ed RJ Hampton. I training camp partiranno ufficialmente soltanto il 28 settembre, ma nel frattempo alcuni giocatori si sono ritrovati per allenarsi insieme. Tra di loro, a Orlando, c’è stato anche J. Cole.

t h e . o f f s e a s o n 🥉 pic.twitter.com/KwNjUw3Bgb — Orlando Magic (@OrlandoMagic) September 22, 2021