Da un paio di settimane si è diffusa la notizia del divorzio tra Dell e Sonya Curry, genitori di Steph e Seth. Una novità alla quale sono seguite anche le accuse di Dell Curry alla ormai ex moglie, rea secondo lui di averlo tradito con un ex giocatore di football. La famiglia Curry non è mai stata così spaccata e, secondo MTO News, anche Steph e sua moglie Ayesha avrebbero deciso da che parte stare. In particolare la superstar dei Golden State Warriors avrebbe un rapporto molto stretto con la madre, al contrario invece quello col padre sarebbe logoro dopo gli ultimi sviluppi.

Sarebbe infatti stato proprio Dell a comunicare ai media le faccende private della famiglia, cosa molto malvista da Steph Curry che riterrebbe inoltre le accuse rivolte a Sonya assolutamente infondate. “Steph ha un rapporto molto stretto con la madre, quindi la supporta in questa storia. Dopo questa storia invece il rapporto col padre è deteriorato. Steph è deluso che Dell abbia messo in piazza gli affari di famiglia e non crede alle sue accuse nei confronti di Sonya” ha rivelato una fonte anonima.

Sono ovviamente solo rumors, visto che i diretti interessati non hanno parlato pubblicamente. Di certo però già che si parli di vicende di questo tipo sottolinea come la famiglia Curry, finora sempre unitissima, stia passando un brutto periodo.