Mercoledì, il sette volte All-Star, LaMarcus Aldridge, ha annunciato il suo ritiro dalla NBA dopo 15 stagioni a causa delle preoccupazioni causate da un battito cardiaco irregolare. Anche se questo è un duro colpo per la lega e per i Brooklyn Nets, che lo avevano scelto come centro titolare nella loro imminente corsa ai playoff, il ritiro dall’NBA di Aldridge ha provocato una risposta particolarmente sentita dalla superstar dei Brooklyn Nets, Kevin Durant.

Il giornalista NBA e conduttore del podcast Hoops Hype Michael Scotto ha fornito la risposta di Kevin Durant sul ritiro NBA di Aldridge in un tweet:

Kevin Durant on LaMarcus Aldridge: "His 15 years in the league was elite. Hall-of-Fame level. I can remember when I was visiting Texas, he was my host on my visit. Then, to finish his last game and play with him in his last game was pretty surreal."

— Michael Scotto (@MikeAScotto) April 17, 2021