NBA – Il sito del primo Space Jam sostituito dal trailer del nuovo film?

Space Jam, il film del 1996 con protagonista Michael Jordan, è una pellicola storica, non solo per chi è fan della NBA o ama la pallacanestro. In quasi 25 anni di vita, il film è infatti diventato un’icona del cinema di animazione. Quel che forse in pochi sanno è che esiste un sito ufficiale di Space Jam, creato proprio nel 1996 e ancora oggi online. È all’indirizzo spacejam.com e, come se non fossero passati più di due decenni, ancora oggi conserva il layout degli anni ’90.

Alcuni utenti si sono però spaventati quando, nei giorni scorsi, recandosi sul sito hanno trovato il portale originale completamente rinnovato, per promuovere invece il sequel “Space Jam: A New Legacy” prodotto da LeBron James e in uscita negli USA il 16 luglio. Se si va su spacejam.com, ora viene mostrato il trailer uscito sabato che ha fatto in poche ore il giro del mondo. Un affronto per i fan della pellicola originale, che hanno protestato sui social.

Niente paura, però. È vero infatti che all’indirizzo spacejam.com si trova ora il trailer del nuovo film, ma i gestori del sito hanno mantenuto un’icona col logo del “vecchio” Space Jam in alto a destra che riporta al portale originale, online com’è sempre stato. Come se nulla fosse cambiato, come se fossimo ancora nel 1996.

don’t panic you can still access the OG ‘90s space jam site by clicking on the little logo on the new website pic.twitter.com/czpRDwxQhp — ✪ daniel barnes ✪ (@Danny8bit) April 3, 2021

All’interno del “vecchio” sito potrete trovare qualsiasi informazione relativa al film del 1996. Dalle bio dei giocatori facenti parte del cast alla colonna sonora, dalle foto del film alla sezione news che, ovviamente, non ne contiene nessuna.

LEGGI ANCHE:

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.