LaVar Ball è stato di recente a Windy Cindy per motivi di lavoro: infatti doveva promuovere il suo marchio Big Baller Brand. Senza sorpresa sono seguiti molti commenti interessanti. Il più pazzo di tutti però è stato LaVar Ball che ha detto che vuole costruire il superteam NBA dei Ball Brothers ai Chicago Bulls. Esatto, sta cercando di portare LaMelo e LiAngelo a giocare insieme a Lonzo nella città che ha visto Michael Jordan dominare.

LaVar Ball sta cercando di portare tutta la famiglia ai Chicago Bulls in NBA. Ha detto di aver incontrato il vicepresidente esecutivo delle operazioni di basket della squadra e di avergli fatto pressioni per prendere tutti e tre i suoi figli: Lonzo, LiAngelo e LaMelo. “Da soli, sono buoni. Ma insieme sono fantastici”, ha detto LaVar Ball.

Non sappiamo davvero cosa ci riserverà il futuro, ma probabilmente è più realistico pensare a Lonzo e LaMelo che uniscono le forze ai Chocago Bulls. LiAngelo sta ancora cercando di far parte del campionato. E a questo punto non siamo così convinti che ci riuscirà. Anche perché gli anni passano e lui non riesce mai a trovare un garantito.

