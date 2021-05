Con l’assenza di Jamal Murray, Facundo Campazzo sta trovando sempre più spazio nelle rotazioni dei Denver Nuggets. L’argentino sta partendo stabilmente in quintetto, e nelle 3 partite contro Portland finora ha sempre giocato almeno 30′. Anche il rendimento è stato positivo fin qui, con 10.3 punti e 6.3 assist di media. Ma ciò che più sorprende è probabilmente il dato dei rimbalzi: 4.7 di media, tantissimi per uno dei giocatori più bassi della NBA. Campazzo infatti misura ufficialmente 178 centimetri. E un confronto con Kristaps Porzingis, che al contrario sta avendo tante difficoltà con Dallas, fatto da parte dell’account Twitter StatMuse, è impietoso. Ne risulta infatti che Campazzo sta catturando un rimbalzo in più di media di Porzingis, che è fermo a 3.7 di media in 3 gare. Il tutto essendo più basso di quasi mezzo metro, visto che il lettone è uno dei più alti giocatori della Lega con 221 centimetri.

Una statistica che da una parte testimonia il rendimento oltre le aspettative di Campazzo, ma dall’altra dà anche la percezione di quanto Porzingis stia deludendo.

