NBA – Importanti aggiornamenti sull’infortunio di Victor Oladipo

Sono arrivati gli attesi aggiornamenti riguardo l’ultimo infortunio di Victor Oladipo, subito in seguito ad una schiacciata a due mani contro i Lakers la notte tra giovedì e venerdì. La guardia dei Miami Heat era uscita dal campo nel quarto quarto senza farvi più ritorno.

Miami nelle scorse ore è partita per una serie di 4 trasferte sulla costa Ovest, ma Oladipo non si è unito ai compagni. Rimarrà in Florida per continuare i trattamenti al ginocchio, quando poi gli Heat faranno ritorno a casa ci sarà una nuova valutazione. Miami giocherà domenica a Portland e chiuderà questa serie di trasferte sabato prossimo contro Minnesota: la prossima partita casalinga è prevista il 18 aprile contro Brooklyn.

UPDATE: Victor Oladipo will not be accompanying the team on the west coast road trip and will be further evaluated. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 9, 2021

Non è il primo infortunio per Oladipo in questa stagione: la guardia sta avendo parecchi problemi fisici, non troppo seri ma fastidiosi. Il giocatore ha cambiato 3 squadre tra Indiana, Houston e Miami: con gli Heat, in 5 gare, ha segnato 12.0 punti di media. I 18 punti realizzati contro i Lakers prima dell’infortunio sono il massimo in stagione con la maglia di Miami.

Nelle prossime partite probabile che Erik Spoelstra conceda dunque nuovamente maggiori minuti a Kendrick Nunn, riserva naturale di Oladipo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.