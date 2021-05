NBA – Importanti novità su Zach LaVine: quando potrà rientrare

Finalmente ci siamo, dopo 3 settimane di assenza a causa del Covid-19 Zach LaVine sta per rientrare in campo. Nelle scorse ore il giocatore si è unito ai suoi Chicago Bulls per la prima volta dal 16 aprile. “Sarebbe a disposizione per giocare oggi, ma non è in buone condizioni fisiche” ha dichiarato coach Billy Donovan prima della partita di stanotte contro Philadelphia.

È possibile che LaVine scenderà però in campo questa settimana, giovedì contro gli Charlotte Hornets. Allo stato attuale delle cose, ogni partita è importante per i Bulls, dodicesimi ad Est e alla ricerca di un posto nel Play-in. In assenza della propria stella, Chicago ha vinto solo 4 delle 10 gare disputate.

Zach LaVine in questa stagione sta segnando 27.5 punti con 5.1 rimbalzi e 5.1 assist di media.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.