NBA in Europa dal 2026 al 2028: ecco dove e quando si giocheranno le partite

La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che i Memphis Grizzlies e gli Orlando Magic disputeranno partite di regular season a Berlino, giovedì 15 gennaio 2026, e a Londra, domenica 18 gennaio 2026. La lega ha inoltre comunicato che il ciclo di partite di regular season in Europa proseguirà nel 2027 con appuntamenti a Manchester e Parigi, e nel 2028 con sfide in programma a Berlino e Parigi.

Le partite si giocheranno rispettivamente alla Uber Arena (Berlino), alla The O2 (Londra), alla Co-op Live (Manchester) e all’Accor Arena (Parigi). Le date e le squadre coinvolte nelle partite del 2027 e del 2028 saranno annunciate in prossimità dell’inizio delle stagioni NBA 2026-27 e 2027-28.

L’NBA Berlin Game 2026 presented by Tissot sarà la 14ª partita NBA disputata in Germania dal 1984, nonché la prima gara di regular season nella storia della lega nel Paese. L’NBA London Game 2026 presented by Tissot rappresenterà invece la 19ª partita NBA giocata nel Regno Unito dal 1993 e la 10ª sfida ufficiale di regular season disputata a Londra.

La partita in programma a Manchester nel 2027 segnerà il ritorno dell’NBA in città per la seconda volta, dopo l’evento del 2013, e sarà la prima gara di regular season disputata lì. La sfida di Parigi nel 2027 sarà invece la 16ª partita NBA giocata in Francia dal 1991 e la 6ª gara ufficiale di regular season disputata nella capitale francese.

I Grizzlies, che prenderanno parte alla loro quinta e sesta partita NBA in Europa – le prime in assoluto a Berlino e Londra – schierano tra i protagonisti Ja Morant (due volte NBA All-Star), Jaren Jackson Jr. (due volte All-Star e Defensive Player of the Year 2022-23), il due volte campione NBA Kentavious Caldwell-Pope, i membri del 2024-2025 Kia NBA All-Rookie First Team Zach Edey e Jaylen Wells, oltre alla 11ª scelta assoluta del Draft 2025, Cedric Coward.

I Magic, alla loro quarta e quinta apparizione in Europa (prima volta a Berlino, terza a Londra dopo il 1993 e il 2016) e 14ª e 15ª uscita fuori da Stati Uniti e Canada, avranno nel loro roster Paolo Banchero, All-Star NBA nel 2024, i fratelli tedeschi Franz e Moritz Wagner, il giovane talento tedesco Tristan da Silva, Jalen Suggs (All-Defensive Second Team 2023-2024) e Desmond Bane (All-Rookie Second Team 2020-2021).

Dichiarazioni di dirigenti e giocatori

George Aivazoglou, NBA Managing Director, Europa e Medio Oriente, ha dichiarato:

L’annuncio delle partite di regular season in Europa per i prossimi tre anni riflette lo straordinario slancio e l’entusiasmo crescente per il basket NBA in Francia, Germania, Regno Unito e in tutta la regione. Non vediamo l’ora di accogliere i Grizzlies e i Magic a Berlino e Londra, e di coinvolgere fan, giocatori e comunità locali attraverso queste partite e le numerose attività collaterali.

Memphis Grizzlies – Il Presidente Jason Wexler:

Siamo grati per l’opportunità di rappresentare la NBA, la città di Memphis e lo stato del Tennessee su un palcoscenico internazionale a Berlino e Londra. È la prima volta per la nostra franchigia, e siamo entusiasti che i fan di tutto il mondo possano vedere da vicino il talento dei Memphis Grizzlies.

Charlie Freeman, President of Business Operations degli Orlando Magic ha commentato:

Dopo aver rappresentato con orgoglio l’NBA e la città di Orlando in Brasile, Cina, Inghilterra, Giappone e Messico attraverso gli NBA Global Games, siamo sempre onorati di portare la nostra squadra sulla scena internazionale. Le due partite in programma saranno la nostra 14ª e 15ª presenza all’estero, e siamo costantemente ispirati dalla passione e dall’entusiasmo dei tifosi in tutto il mondo. Siamo particolarmente felici di portare gli Orlando Magic a Berlino e Londra, e non vediamo l’ora di incontrare da vicino vecchi e nuovi fan, oltre che i nostri partner.

I fratelli tedeschi Franz e Moritz Wagner degli Orlando Magic hanno dichiarato: