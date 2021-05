Con ogni probabilità, gli Indiana Pacers chiuderanno la stagione regolare con la qualificazione al Play-in. Attualmente sono noni, con un record di 30-33 e 4 partite di vantaggio su Toronto, undicesima. Visto però il momento della stagione dei Pacers, è molto scomoda la notizia riportata nelle scorse ore da Adrian Wojnarowski riguardante il coach Nate Bjorkgren. Il tecnico è arrivato sulla panchina dei gialloblu la scorsa estate, alla prima esperienza da capo-allenatore in NBA dopo anni da assistente ai Raptors.

Tuttavia, secondo ESPN, Bjorkgren avrebbe parecchi problemi sia in spogliatoio che all’interno del proprio staff tecnico dei Pacers, in termini di rapporti con giocatori-chiave e colleghi. Difficoltà che potrebbero alla fine spingere Indiana a esonerarlo al termine della stagione per trovare un profilo più adatto. Stando a quanto scritto da Woj, il futuro del coach sarebbe in bilico ma non ancora deciso: Bjorkgren avrà però molto lavoro da fare per mantenere il posto.

Bjorkgren has work to do on relationships with key players in his locker room, sources tell ESPN, and has thus far shown a willingness within the organization to try to address those issues. https://t.co/uNeOdHMlnQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 5, 2021