Sono arrivati i risultati della radiografia al piede destro di Anthony Davis, che ha subito un infortunio nell’ultima partita contro gli Utah Jazz. Inizialmente si era parlato di un paio di settimane di stop, con le ultime informazioni mediche però i tempi di recupero sono addirittura raddoppiati. Il lungo dei Los Angeles Lakers, rientrato da poco da un altro infortunio al ginocchio, verrà rivalutato tra quattro settimane, quindi starà fuori almeno fino a fine marzo.

Nella gara contro i Jazz, AD ha riportato una distorsione al piede. In questa stagione il lungo giallo-viola sta mantenendo 23.1 punti e 9.7 rimbalzi di media, ma ha giocato solo 37 partite su 58.

Lakers star Anthony Davis has been diagnosed with mid-foot sprain on right foot and will be re-evaluated in four weeks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 18, 2022