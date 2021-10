Un altro giorno in NBA, un’altra mancata inoculazione del vaccino per Kyrie Irving. La star dei Brooklyn Nets è diventata il poster boy non ufficiale delle superstar NBA che si rifiutano di farsi vaccinare contro il COVID-19, nonostante le ripetute richieste di colleghi e funzionari della lega.

Mentre l’ala dei Golden State Warriors Andrew Wiggins ha finalmente ceduto di recente, Irving continua a sostenere la sua controversa posizione. Ha detto in una chat virtuale con i giornalisti durante il Media Day dei Nets che rivelerà presto il suo stato, ma finora non si è saputo nulla.

Ma il suo ultimo post su Twitter potrebbe essere interpretato come se non fosse ancora disposto a seguire la norma. La point guard dei Nets, Irving, ha pubblicato un’immagine di Aang, il personaggio principale dell’anime Avatar: The Last Airbender, e ha incluso una didascalia apparentemente criptica: “Entra nel tuo potere”.

Step into your power 🤞🏾 pic.twitter.com/lFUvRVfdit — A11Even (@KyrieIrving) October 4, 2021

Ricordiamo che i Nets non possono schierare Irving – se non farà il vaccino – durante le partite casalinghe in NBA e in trasferta contro i Golden State Warriors e i New York Knicks a causa dei protocolli di vaccinazione locali. L’intoppo influenzerà sicuramente le chance della squadra, soprattutto durante i playoff NBA. E se i Nets giocassero una gara 7 in trasferta contro gli Warriors o i Knicks?

