La guardia dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, vuole una sola e unica cosa per James Harden in vista dei prossimi playoff NBA: che stia bene. I Nets non sono stati in salute per tutta la stagione poiché Kevin Durant, Harden e Irving hanno giocato solo sette partite insieme in questa annata.

“Vogliamo che sia il più sano possibile”.

Kyrie Irving talks about James Harden's injury and his supposed return to play in time for the playoffs: "We want him to be as healthy as possible" pic.twitter.com/0uz531ehfd — Nets Videos (@SNYNets) April 21, 2021

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, Harden ha avuto una battuta d’arresto con il suo infortunio al tendine del ginocchio e sarà fuori a tempo indeterminato. Questo è stato un duro colpo per i Brooklyn Nets, soprattutto dopo che anche Durant ha lasciato la partita di domenica contro i Miami Heat per un infortunio alla coscia. Se c’è una sfida che i Nets hanno affrontato in questa stagione è il fatto che non hanno trascorso molto tempo insieme sul parquet, il che può influenzare in modo significativo al momento dei playoff.

Sarà interessante vedere se Brooklyn alla fine rimetterà in campo tutte le loro superstar – Irving, Durant e Harden – prima dei playoff NBA. Probabilmente sono i favoriti per vincere l’Eastern Conference o addirittura vincere l’NBA, ma la mancanza di tempo in campo insieme tra le tre superstar potrebbe essere un problema nel futuro prossimo.

