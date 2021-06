Una recente osservazione di un ex candidato MVP potrebbe sollevare alcune sopracciglia dopo aver dichiarato Steph Curry come la miglior point guard nella storia della NBA. Isaiah Thomas ha scelto Steph Curry al posto di Magic Johnson, ampiamente riconosciuto come la miglior point guard NBA di sempre. Il tiratore scelto dei Golden State Warriors è stato anche scelto al posto di altri luminari come Isiah Thomas, John Stockton e Steve Nash, solo per citarne alcuni.

Apparendo su NBA Twitter Live di TNT, il due volte All-Star Isaiah Thomas ha spiegato perché ha nominato Steph come il più grande playmaker a mettere piede nella Lega.

“I’m gonna go with @StephenCurry30… changed the game of basketball on every level.”

–@isaiahthomas ranks Steph as the best point guard of all time on #NBATwitterLive pic.twitter.com/k8FfPVtRom

— NBA on TNT (@NBAonTNT) June 14, 2021