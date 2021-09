I Golden State Warriors stanno proseguendo i workout con diversi giocatori per l’ultimo spot rimasto libero del roster. I californiani prenderanno una decisione definitiva nei prossimi giorni dopo aver visionato nell’ordine Darren Collison, Isaiah Thomas, Ryan Arcidiacono e ora anche Avery Bradley e Quinn Cook. Chi fa più “rumore” è ovviamente Thomas, che da ormai un paio di anni vuole una vera chance di tornare in NBA. Nella scorsa stagione il playmaker ha disputato solo 3 gare con i Pelicans prima di venire tagliato, ma ora sostiene di stare benissimo fisicamente. Non solo: secondo quanto detto a Marc J. Spears, IT starebbe addirittura meglio adesso rispetto al 2017 e sarebbe tornato a schiacciare. Nel 2017 il veterano, 32 anni, disputò la sua ultima stagione a Boston e passò a Cleveland in estate.

Also told Warriors have sincere interest in @isaiahthomas, sources said. The injury plagued two-time NBA All-Star told @TheUndefeated he is “fully healthy now and can do everything I used to do and more.” Thomas says he physically better now than in 2017 and is dunking again.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) September 20, 2021