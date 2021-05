I Los Angeles Lakers, con la sconfitta di venerdì notte contro Portland, sono scivolati settimi in classifica e con lo svantaggio negli scontri diretti contro i Blazers, sesti. Quindi i giallo-viola, per evitare i Play-in, dovranno recuperare virtualmente 2 gare sugli avversari nelle restanti 5 partite della stagione regolare. Nelle scorse ore un ex giocatore di LA, Isaiah Thomas, aveva scritto su Twitter di voler aiutare la franchigia, chiedendo sostanzialmente un’opportunità.

IT però non è stato l’unico ex Lakers a farlo. Poco dopo il suo tweet, anche Quinn Cook ha risposto: “Non sei l’unico, fratello! So come ti senti”. Messaggio al quale Thomas ha replicato: “Sai come stanno le cose, hai dimostrato il tuo valore anno dopo anno. Rimani pronto. Torneremo molto presto”.

Cook ha vinto il titolo con i Lakers l’anno scorso, ha iniziato questa stagione con i giallo-viola ma è poi stato tagliato finendo a Cleveland per un breve periodo. Ora il playmaker è di nuovo free agent, così come Thomas che dopo un decadale con New Orleans in questa RS non ha avuto altre occasioni.

Killa!!! You know what it is, you’ve proven that year after year . Stay ready. We back on real soon 🏁 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 8, 2021

