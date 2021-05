Dopo la sconfitta per 106 a 101 di questa notte in casa dei Portland Trail Blazers, i Los Angeles Lakers sono scesi a 37-30 e sono entrati nella temuta testa di serie numero 7 dell’NBA Western Conference, per questo potrebbe avere bisogno di una mano da Isaiah Thomas.

Se rimarranno in quella posizione, i campioni in carica dell’NBA dovranno partecipare all’NBA 2021 play-in tournament, situazione nella quale Anthony Davis, LeBron James e il resto dei Lakers non avrebbero mai pensato di potersi trovare quest’estate.

Un importante free agent NBA ci ha messo poco tempo a inviare il suo curriculum sui social media dopo la sconfitta dei Lakers, in particolar modo parliamo del playmaker Isaiah Thomas.

Man I could help them Lakers boys during this time!!!! — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 8, 2021

Questa stagione aveva firmato un contratto di 10 giorni con i New Orleans Pelicans a metà aprile e in tre partite ha segnato 10, 11 e 2 punti con il 33,3% dal campo. Non sono dei numeri allucinanti però, per come sono conciati i Lakers, Isaiah Thomas potrebbe comunque dare una mano grazie alla sua esperienza NBA. Certo, alla lunga i californiani hanno bisogno di molto di più per provare a riconfermarsi, per esempio che LeBron James torni in forma il più presto possibile, discriminante fondamentale.

