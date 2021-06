Luka Doncic è stato un grosso problema per i Los Angeles Clippers in più di un modo nel primo turno dei playoff NBA 2021. Indubbiamente il più grosso. Dopo la vittoria per 105 a 100 dei Dallas Mavericks sui Clippers in gara-5 della serie che ha avvicinato i Mavs all’accesso al secondo turno, il centro di Los Angeles, Ivica Zubac, ha praticamente riassunto quanto sia dura la vita per la sua squadra NBA ogni volta che Luka Doncic è con la palla in mano nella metà campo offensiva:

“Può segnare in tutti i modi possibili e immaginabili. È difficile marcarlo, dobbiamo scegliere i tiri con cui vogliamo convivere. Non possiamo permettergli di fare così tanti tiri. E dobbiamo togliergli la palla dalle mani il più possibile”.

Ivica Zubac on Luka Dončić: "He can score at every level. It's hard, we got to pick the shots we want to live with. We can't allow him to get this many shots. And we got to get the ball out of hands more." — Shane Young (@YoungNBA) June 3, 2021

La difesa su Luka Doncic è un problema irrisolto per i Clippers in NBA – e forse irrisolvibile – come ha detto anche lo stesso Ivica Zubac. Nemmeno Kawhi Leonard è riuscito a contenere il fenomeno sloveno e sappiamo quanto Leonard sia bravo a difendere, è riuscito a vincere un titolo di MVP delle Finals contro LeBron James grazie a questo fondamentale. Chissà se in gara-6 ci riusciranno oppure Doncic ne metterà di nuovo più di 40.

LEGGI ANCHE: Le stats di Doncic nelle prime 10 gare playoff NBA sono da Michael Jordan

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.