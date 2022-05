Piove sul bagnato per i Memphis Grizzlies, già sotto 3-1 nella serie contro i Golden State Warriors. La franchigia poco fa ha annunciato che Ja Morant, uscito zoppicante da Gara-3, ha un livido osseo al ginocchio destro: nulla di grave, ma è in dubbio per il resto dei Playoff. Da capire se con l’espressione “resto della postseason” i Grizzlies intendano solo la serie contro gli Warriors, oppure se Morant tornerebbe in caso di una clamorosa rimonta per le Finali di Conference.

Gara-5, che potrebbe già eliminare Memphis, si disputerà al FedEx Forum ma non sarà facile sconfiggere gli Warriors senza Morant, 38.5 punti di media nelle prime tre partite della serie.

Today the @memgrizz announced the following medical update: pic.twitter.com/szmKeTFdHa — Grizzlies PR (@GrizzliesPR) May 10, 2022

La diagnosi, se ce ne fosse ancora bisogno, smentisce le accuse a Jordan Poole di avere provocato l’infortunio con il tocco con la mano sul ginocchio di Morant. Probabilmente il giocatore dei Grizzlies si era fatto male qualche azione prima in un fortuito scontro mentre difendeva su un tiro di Thompson, oppure sulla stessa giocata ma sbattendo il proprio ginocchio contro quello di Poole.