Già quando erano stati annunciato i 3 finalisti, Ja Morant aveva messo le mani avanti per quanto riguardava il Most Improved Player. La stella dei Memphis Grizzlies aveva dato credito al compagno Desmond Bane, che secondo lui avrebbe meritato maggiormente di essere candidato alla vittoria del premio. Alla fine Morant è stato votato addirittura come vincitore e ieri notte è stato premiato col MIP 2021-22, diventando il primo della storia NBA a vincere questo premio e quello di Rookie of the Year.

Morant è però rimasto coerente. Ha festeggiato la vittoria, ma poi ha voluto donare il proprio premio a Bane. Su Instagram, la point guard dei Grizzlies ha postato la foto del MIP, lasciato a casa del compagno.

“Questo dimostra a tutti che tipo di compagno sia Ja!” ha commentato Bane sui social. La guardia dei Grizzlies, alla sua seconda stagione in NBA, è passata da 9.2 punti di media a 18.2, venendo probabilmente penalizzato dal fatto di essere proprio un sophomore.

Just to show y’all what type of teammate JA is ‼️ My Dawggg fasho 🤝 @JaMorant pic.twitter.com/fTCKD2BDku — Desmond Bane (@DBane0625) April 26, 2022