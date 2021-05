Nelle scorse ore, prima, durante e dopo la gara contro gli Warriors, sui social si era cercato di aizzare Steph Curry contro Ja Morant. Il primo alla fine si è portato a casa sia la vittoria, che è valsa l’ottavo posto in classifica, sia il titolo di capocannoniere della stagione regolare. Anche in conferenza stampa, quando Curry ha commentato il fatto di avere insolitamente marcato Morant per quasi tutta la partita dicendo “I was locked in”, c’è chi vi ha letto una frecciatina all’avversario. La frase sembrava infatti una citazione di quanto scritto da Morant su Instagram prima della partita.

La rivalità, se così si può definire, tra Curry e Morant risale a circa un anno fa, quando i due avevano discusso a distanza sui social in merito all’affaire-Iguodala. Il veterano, ex compagno e grande amico di Curry, era stato attaccato dai Grizzlies perché si era rifiutato di giocare con loro per tutta la stagione, attendendo la cessione arrivata poi ai Miami Heat. All’epoca Morant, per rispondere alla difesa di Curry nei confronti di Iggy, aveva postato una foto di Kevin Durant con in mano l’MVP delle Finals.

Dopo la gara di ieri sera, comunque, è stato Ja Morant a voler smorzare la tensione. La stella dei Memphis Grizzlies, che hanno chiuso noni e affronteranno San Antonio al Play-in, ha scritto su Twitter che Steph Curry dovrebbe vincere “senza dibattito” l’MVP di questa stagione.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.