Il duello tra LeBron James e Jae Crowder è stata una serie nella serie tra Suns e Lakers. I due, compagni per qualche mese a Cleveland, non si sono risparmiati, tra “giocate sporche” e provocazioni. L’ultima parola, nonostante una serie non certo perfetta, l’ha avuta Crowder, col successo di Phoenix in Gara-6 e il passaggio del turno.

Con 30 secondi ancora da giocare nel quarto quarto e la partita ormai virtualmente conclusa, Crowder si è messo a ballare la salsa guardando LeBron, in quel momento in panchina. Immediatamente è arrivata l’espulsione da parte degli arbitri, ma per il giocatore dei Suns ne è sicuramente valsa la pena.

Il riferimento è ad un recente spot della bibita Mtn Dew in cui James ballava proprio la salsa, interpretando un istruttore di ballo per persone di mezza età.

LEGGI ANCHE:

LeBron James dopo l’eliminazione: “Olimpiadi? Quest’estate solo la Tune Squad”

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.