L’ultima apparizione in NBA di Jamal Crawford risale alla stagione 2019-20, nella bolla di Orlando, quando il veterano giocò una partita con i Brooklyn Nets. Ultimo lampo di una carriera lunghissima, iniziata nel 2000, che da allora non gli ha più offerto occasioni. Ecco allora che Crawford, 42 anni, ha deciso in queste ore di annunciare il proprio ritiro dal basket giocato.

Crawford ha giocato 20 anni in NBA, vincendo per 3 volte il premio di Sesto Uomo dell’Anno, nel 2010, 2014 e 2016. Nella sua carriera il veterano ha segnato 14.6 punti di media con le maglie di Chicago, New York, Golden State, Atlanta, Portland, Los Angeles Clippers, Minnesota, Phoenix e Brooklyn.

Three-time Sixth Man of the Year Jamal Crawford announces he’s officially retired from basketball. Nineteen NBA seasons, 19,419 career points, a true hoops lifer. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 21, 2022