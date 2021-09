Non c’è dubbio che la star NBA dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, sia uno dei talenti più singolari nella storia della NBA a causa del suo fisico e del suo talento, come detto anche da Jamal Crawford. A questo punto, non c’è davvero alcun dubbio su questo. A meno che tu non voglia sentire l’ira dell’account Twitter di Durant.

Durant ha portato quasi da solo i Nets alle finali della Eastern Conference la scorsa stagione con Kyrie Irving fuori per un infortunio e James Harden che ha giocato al 30% delle proprie possibilità a causa del suo persistente dolore al bicipite femorale. Durant è stato una spanna sopra la concorrenza a causa della sua altezza, lunghezza e agilità.

L’ex guardia NBA dei Nets, Jamal Crawford, ha recentemente rivelato una storia di lui che gioca uno contro uno contro Durant durante il loro breve periodo insieme la scorsa stagione. Ha ammesso che Durant ha semplicemente dominato contro di lui e gli ha tirato in faccia più e più volte:

“Era una serie di sette partite e quando era contro di me vedevo la sua folle apertura alare. Se potessi essere alto come lui o si abbassasse di qualche centimetro, potrei competere”.

Leggi anche: I Los Angeles Lakers faranno un workout con Kenneth Faried