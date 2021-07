Il duo fenomenale NBA composto da Chris Paul e Devin Booker ha portato i Phoenix Suns a livelli incredibili in questa stagione ma Jamal Crawford non aveva dubbi. Dopo aver terminato la stagione regolare come seconda testa di serie, ora mancano solo quattro vittorie alla conquista del loro primo campionato NBA.

Jamal Crawford, che ha avuto la possibilità di giocare in NBA al fianco di Chris Paul e Devin Booker in occasioni diverse, è intervenuto su ciò che rende questa formula così vincente per l’attuale squadra dei Phoenix Suns.

“Prima ancora di arrivare alle loro abilità, l’amore per il gioco da parte di entrambi li avrebbe tenuti in contatto”, ha detto Crawford tramite AZCentral.com. “E poi in campo sono entrambi dei CANI!!!”

Chris Paul e Devin Booker hanno condotto lo spettacolo a The Valley per tutta la stagione. Con l’aiuto di ragazzi come DeAndre Ayton e altri membri chiave della formazione, questo incredibile duo di backcourt è stato a dir poco impressionante e i loro talenti unici combinati sono stati una formula infallibile per il capo allenatore Monty Williams. Onestamente in pochissimi appassionati avrebbero pensato potessero raggiungere le Finals.

