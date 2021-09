NBA – James Harden avvisa i Brooklyn Nets: “Se firmo il rinnovo è solo per restare a vita”

I Brooklyn Nets puntano a rinnovare i contratti di James Harden e Kyrie Irving. L’obiettivo della dirigenza è di confermare a lungo il terzetto di superstar di cui fa parte anche Kevin Durant, che ha firmato un nuovo accordo qualche settimana fa.

L’idea sembra interessare parecchio Harden che però non ha fratte e vuole valutare bene le possibilità del rinnovo.

Prima di firmare voglio essere sicuro di voler restare qui per tutto il resto della mia carriera. Ne ho parlato con il front office, sinceramente non mi vedo in nessun’altra squadra ma ho i miei tempi, non c’è nessuna fretta e l’obiettivo principale resta la vittoria del titolo.