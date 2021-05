NBA – James Harden dà delle ottime notizie sulla sua condizione fisica

La star dei Brooklyn Nets, James Harden, ha parlato con i giornalisti per la prima volta da quando ha subito una battuta d’arresto nel suo recupero da un problema al tendine del ginocchio. James Harden, che non gioca una partita NBA dal 7 aprile, ha detto che ha un’ottima condizione fisica e crede che potrà tornare tranquillamente prima dell’inizio dei playoff, secondo Malika Andrews di ESPN.

James Harden, speaking to reporters for the first time since his hamstring rehab set back, says he feels "really good" and is working on conditioning, changing speed, and changing direction.

— Malika Andrews (@malika_andrews) May 6, 2021