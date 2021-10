Sebbene ufficialmente la responsabilità se la siano presa il proprietario Joseph Tsai e il GM Sean Marks, è impossibile pensare che Kevin Durant e James Harden siano stati esclusi dalla decisione di escludere Kyrie Irving finché non sarà disponibile a tempo pieno. Secondo Brian Windhorst di ESPN, è molto probabile che KD abbia dato il proprio ok, il che sarebbe un segnale molto importante visto che è probabilmente il migliore amico di Irving in NBA.

Per quanto riguarda Harden, invece, pare che da ieri non ci siano state comunicazioni. Il Barba, su precisa domanda in conferenza stampa dopo l’ultimo allenamento, ha dichiarato di non aver ancora parlato con Irving dalla notizia dell’esclusione. Se fosse vero, sarebbe un altro segnale di come lo stesso Harden sia innervosito dalla situazione. Nei giorni scorsi Irving avrebbe spiegato ai compagni le sue motivazioni per non vaccinarsi.

James Harden has not spoken with Kyrie Irving since the decision was made for him to be away from the Nets. pic.twitter.com/hoq2YVVAKc — Nets Videos (@SNYNets) October 13, 2021