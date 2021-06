Nelle scorse ore James Harden, che sfortunatamente è ancora out nella serie contro Milwaukee, è finito al centro di un gossip riguardante anche la rapper Saweetie. Secondo quanto scritto da alcuni siti del settore, la stella dei Brooklyn Nets avrebbe inviato alla ragazza 100.000 dollari su CashApp per avere un appuntamento con lei. Il rumors ha generato grande ilarità sui social, sia per il fatto che Harden sia disposto a pagare per un semplice appuntamento, sia per la cifra altissima che avrebbe inviato.

La notizia è stata commentata su Instagram anche da un divertito 50 Cent. Tuttavia Harden stesso ha deciso di uscire allo scoperto, negando tutto e sbottando nelle proprie storie di Instagram:

Sono stufo della gente che crea queste false storie del c***o, sapendo che non mi espongo mai su queste str*****e. Lasciatemi fuori da questa strana m***a. Fa schifo. Torno alla mia vita reale. La gente farebbe qualsiasi cosa per un po’ di attenzione. Cerco di starne fuori. 100.000 dollari su CashApp? Potete scommetterci proprio.

James Harden: “I’m tired of people creating these false a** stories knowing I really don’t speak on the bull****. Leave me out of all the weird s***. S*** trash. Back to my real life.” Via Instagram pic.twitter.com/0edQIX3WbG — Ajayi Browne (@ajayibrowne) June 11, 2021

Sebbene la cifra sia altissima, ovviamente per il portafoglio di un giocatore come Harden va ridimensionata. L’ex Rockets non ha mai nascosto la sua passione per la vita mondana, per la quale è disposto a spendere tantissimo: alcuni rumors dicono che abbia speso 1 milione di dollari in una sola sera in uno strip club a Houston.

