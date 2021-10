James Harden è una delle grandi delusioni di questa prima settimana di stagione regolare. La stella dei Brooklyn Nets, partiti 2-3, sta segnando solo 16.6 punti di media, suo peggiore score dal secondo anno in NBA. Non solo: sta tirando col 36% dal campo, peggior dato in carriera, e col 33% da tre. A questo si unisce l’incredibile minor numero di tiri liberi che gli vengono assegnati a causa delle nuove regole. Harden in cinque gare ne ha tirati solo 15 in totale, segnandoli tutti tranne uno. I 3.0 liberi di media tirati sono meno della metà di quelli della scorsa stagione (7.3 a partita).

Il massimo che è riuscito a fare Harden in queste prime partite è segnare 20 punti, in entrambe le prime due uscite stagionali. Dopo la sconfitta di ieri notte contro Miami, nella quale il Barba ha chiuso con 14 punti, 7 rimbalzi, 7 assist e 4/12 dal campo, il giocatore dei Nets in conferenza stampa ha provato a spiegare il perché dei suoi numeri così bassi.

Ciò al quale si riferisce Harden è la riabilitazione dovuta all’infortunio muscolare subito durante gli scorsi Playoff, col quale il giocatore aveva provato a convivere per qualche gara senza evitare però l’eliminazione dei Nets contro i Bucks.

James Harden: “As much as I want to get back to 30s and 40s points, I can’t do that. As much as I want to, as much as I would love to, I didn’t have any opportunities to play pickup. It was all rehab.”

— Matt Brooks (@MattBrooksNBA) October 28, 2021