Come anticipato nei giorni scorsi, il ritorno in campo di James Harden è ormai imminente. La stella dei Brooklyn Nets, assente per oltre un mese a causa di un infortunio muscolare, sarà disponibile per la partita di stanotte contro i San Antonio Spurs, la terzultima di stagione regolare.

Nets star James Harden plans to play tonight vs. Spurs, assuming pregame warmups go smoothly, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harden is on the cusp of his return after missing over one month with a hamstring strain. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2021

Harden in questo modo potrà riprendere il ritmo in vista dei Playoff, che inizieranno il 22 maggio e che vedranno i Nets affrontare una delle 2 squadre che usciranno dal Play-in. Ieri notte, nella partita contro Chicago, Kyrie Irving era stato costretto a lasciare il campo per una gomitata in faccia ricevuta da parte di Vucevic. Le sue condizioni sono da valutare, quindi non è detto che i Nets questa notte abbiano a disposizione le proprie 3 stelle. Irving, Durant e Harden da gennaio ad ora hanno giocato appena 7 partite insieme a causa di diversi infortuni.

Prima dell’infortunio, James Harden era considerato tra i favoriti per l’MVP grazie alle medie di 25.2 punti, 8.0 rimbalzi e 10.9 assist.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.