Ieri sera i Brooklyn Nets avevano annunciato che James Harden non avrebbe giocato Gara-5, in programma questa notte al Barclays Center. L’assenza del Barba, sommata a quella di Kyrie Irving, metterebbe i Nets in grande difficoltà contro i Milwaukee Bucks, con la serie sul 2-2. Poco fa sono però arrivati alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Harden, che non è più out ma doubtful, cioè ha una piccola possibilità di scendere in campo.

Steve Nash ieri aveva detto che Brooklyn non avrebbe affrettato il recupero di Harden, fuori per un problema muscolare subito all’inizio di Gara-1, per non rischiare ripercussioni future sul suo fisico. Possibile però che lo stesso giocatore abbia fatto pressioni. Secondo Adrian Wojnarowski, James Harden vorrebbe giocare a tutti i costi: testerà la sua coscia nello shootaround delle prossime ore e “sarebbe determinato a trovare un modo per scendere in campo”.

Harden is expected to test his hamstring in shoot-around today and has been determined to try and find a way to get cleared to play Game 5, sources tell ESPN. There are no guarantees on his status but Harden is trying to play with series 2-2. https://t.co/gYCTIKXXl8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2021

