Jarred Vanderbilt e Jordan McLaughlin sono stati tra le poche note liete della scorsa stagione dei Minnesota Timberwolves. Entrambi, da free agent, hanno rinnovato con la franchigia, come riportato da Adrian Wojnarowski. Vanderbilt, che interessava anche a Chicago, ha firmato un triennale da 13.8 milioni di dollari complessivi al termine di un’annata da 5.4 punti e 5.8 rimbalzi di media. Anche McLaughlin si è accordato per un triennale, ma i dettagli economici del contratto non sono ancora stati resi noti. Il giocatore, undrafted nel 2018, ha segnato 5.0 punti di media a Minnesota come two-way contract.

