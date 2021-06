Jason Kidd è il nuovo allenatore dei Dallas Mavericks, che lo hanno scelto come successore di Rick Carlisle. L’ex giocatore era assistente di Frank Vogel ai Los Angeles Lakers da due anni, durante i quali è sempre stato accostato alle panchine vacanti NBA. Solo in questo inizio di offseason, il nome di Kidd era stato affiancato a Portland, Boston, Orlando e appunto Dallas. Da sempre è uno degli allenatori più apprezzati dai giocatori: forte il legame con Giannis Antetokounmpo a Milwaukee, per esempio. Il greco non prese bene il suo licenziamento nel 2018, così come non ha preso bene la sua partenza neanche LeBron James.

La stella giallo-viola ha lavorato con Kidd per due anni dei tre finora passati ai Lakers. Alla notizia della sua firma con Dallas, LeBron ha quindi reagito su Twitter all’addio di Jason Kidd, con un po’ di amarezza:

Damn I hate to lose JKidd man but damn I’m happy for him at the same time! Good luck Kidd! — LeBron James (@KingJames) June 25, 2021