L’ala dei Boston Celtics, Jaylen Brown, ha scritto al commisioner della NBA e della lega Adam Silver dopo la prematura scomparsa del talento NCAA e futuro giocatore NBA Terrence Clarke. Secondo Brown, è legittimo che la lega chiami il nome di Clarke durante il prossimo Draft NBA.

La star dei Celtics ha fatto la sua proposta tramite Twitter pubblicando una serie di foto dell’ex protagonista di Kentucky, che conosceva personalmente:

@NBA please let my lil bros name get called this year we need that !!RIP 💚 pic.twitter.com/gzxoGSaMtZ

— Jaylen Brown (@FCHWPO) April 23, 2021