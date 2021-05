Com’è risaputo, Jaylen Brown non scenderà più in campo in questa stagione. Il giocatore dei Boston Celtics nelle scorse ore si è operato al polso per la rottura di un legamento che lo ha messo KO settimana scorsa, come da lui testimoniato con una foto postata sui social.

Ora che l’intervento chirurgico è alle spalle si conoscono però i dettagli riguardanti i tempi di recupero. Come annunciato dai Celtics, Brown potrà riprendere l’attività sportiva solo tra 3 mesi, quindi ad agosto inoltrato. Non un male per Boston, che lo avrà comunque a disposizione per il training camp del prossimo anno, se tutto andrà per il meglio.

#NEBHInjuryReport Celtics forward Jaylen Brown yesterday underwent successful scapholunate reconstruction surgery. He is expected to return to basketball activities in approximately three months.

Further updates will be provided as appropriate. pic.twitter.com/GPGDR9pE7k

— Boston Celtics (@celtics) May 13, 2021